Een van Nederlands bekendste showbizzparen, voetballer Wesley Sneijder (34) en presentatrice en actrice Yolanthe Sneijder-Cabau (33), maakte dinsdag bekend dat hun huwelijk na ruim acht jaar is gestrand.

De eerste geruchten over een mogelijke relatie tussen de twee duiken in 2009 op. In mei van dat jaar worden de twee zoenend gezien in een parkeergarage, toen nog niet bekend was dat de relatie van Yolanthe en zanger Jan Smit was verbroken. De beelden ervan werden getoond in RTL Boulevard.

Een paar maanden later zegt Sneijder-Cabau dat de twee elkaar leuk vinden, maar dat er nog geen sprake van een relatie is. "Als dat zou zo zijn, zou ik het zeggen", vertelt de presentatrice aan RTL Boulevard.

In dezelfde periode zegt ook Sneijder dat hij de presentatrice wel ziet zitten. "Als we samen zijn, voelt dat goed. We zijn zeker bezig om dit uit te bouwen", aldus de voetballer, die eerder getrouwd was met zijn jeugdliefde Ramona - met wie hij een zoon kreeg, aan Privé.

Aan Ivo Niehe vertellen de twee hoe hun relatie tot stand kwam. De voetballer was al jaren gecharmeerd van de presentatrice en zocht contact toen hij hoorde dat het niet goed ging tussen haar en Smit. Sneijder-Cabau hield in eerste instantie de boot af, maar toen de twee elkaar voor het eerst ontmoetten, sprong de vonk over. "Uiteindelijk heeft het drie maanden geduurd voor ik Wes toeliet in mijn leven."

Stel trouwt klein jaar na begin relatie

Het jaar erop, in de zomer van 2010, geven de twee elkaar al het jawoord. Het stel trouwt in de Italiaanse plaats Siena onder toeziend oog van bekendheden als Patrick Kluivert, Ali B en Sylvie Meis.

Sneijder-Cabau maakte er nooit een geheim van graag kinderen te willen en in oktober 2015 bevalt ze van zoon Xess Xava. Haar man had de zwangerschap eerder wereldkundig gemaakt door tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Turkije na een doelpunt met de bal onder zijn shirt en een duim in zijn mond over het veld te lopen.

Het stel had eerder in Linda's Zomerweek verteld dat het Sneijder-Cabau veel moeite heeft gekost om in verwachting te raken. De presentatrice volgde een hormoonkuur en slikte zware medicijnen nadat ze geopereerd was aan cysten op haar eierstok. Daardoor veranderde haar uiterlijk en kreeg ze flinke kritiek op hoe ze eruitzag.

Voetballer en presentatrice verruilen Istanboel voor Cannes

In 2017 vertrekt het stel uit Istanboel, waar ze vijf jaar woonden omdat Sneijder bij Galatasaray speelde, en gaan ze in Cannes wonen. Eerder woonden ze al in Madrid en Milaan. Ze blijven niet lang woonachtig in de Franse badplaats, want eind dat jaar vertrekken ze naar Qatar, waar de voetballer voor Al-Gharafa gaat spelen. Dat jaar openen ze ook samen XaXa, een loungeclub op Ibiza.

Yolanthe met zoon Xess Xava en Wesleys zoon Jessey. (Foto: ANP)

"Ik zie het gewoon als avontuur", vertelt Cabau-Sneijder in RTL Boulevard over haar nieuwe woonplaats. "Het is ook wel weer erg mooi dat ik dit mag meemaken met m'n man, met m'n kind, met ons gezin. Als we straks tachtig zijn en terugkijken, dan heb je toch wel een heel avontuurlijk leven gehad. Dus ik koester elk moment."

Het stel ziet elkaar niet veel, omdat de presentatrice voor klussen vaak naar Nederland moet. Desondanks vertrouwt het koppel elkaar blind, vertelt Sneijder in een interview in het blad Helden. "Als je weet dat het goed zit, dan kan zij haar ding doen en ik mijn ding doen. Als je elkaar soms moet missen, dan verheug je je tenminste weer echt op elkaar."

Beiden ontkennen geruchten over huwelijksproblemen

In mei 2018 schrijven diverse roddelbladen dat zich problemen zouden afspelen binnen het huwelijk van de presentatrice en de voetballer. Cabau-Sneijder zou nauwelijks tijd meer doorbrengen in hun gezamenlijke appartement in Qatar en zich vooral bevinden in haar appartement in Amsterdam, in het complex waar ook haar zus Xelly woont.

Privé verwijst daarnaast naar het wijzigen van Cabaus naam op sociale media; ze noemt zich niet langer Sneijder-Cabau, maar gewoon Cabau. Volgens het blad zou dit nog een aanwijzing zijn dat het niet goed gaat met het huwelijk. "Haar naam heeft ze een tijd geleden al gewijzigd", aldus Sneijder.

Sneijder reageert op deze geruchten en ontkent dat er iets aan de hand is. "We zijn gewoon druk. Ik hier, Yolanthe in Amerika. We hebben elke dag contact via Facetime", aldus Sneijder in een reactie op Privé.

Ook de presentatrice gaat in op de roddels die over hun huwelijk worden verspreid. Wat de geruchten ook versterkt, is dat Cabau-Sneijder nauwelijks foto's van haar man deelt op sociale media.

"Wij hebben twee jaar geleden besloten dat ik mijn Instagram zou gebruiken als platform voor mijzelf en mijn werk, waaronder mode, mijn boetiek en alles wat er in mijn leven gebeurt", vertelt ze aan Grazia. "Bewust los van Wesley, omdat ik al zo vaak als voetbalvrouw werd neergezet, terwijl ik zelf ook altijd heel hard heb gewerkt."

Dinsdag, zo'n negen maanden nadat deze geruchten de ronde gingen, maakt het koppel bekend te gaan scheiden. Details hierover willen zij vooralsnog niet kwijt. "Beiden houden een voorlopig pers- en mediastop", delen zij in een verklaring.