Model Loiza Lamers ging, nadat ze eind 2017 werd getroffen door een TIA, anders naar haar eetpatroon kijken.

"In mijn beginjaren als model, toen ik in 2015 Holland's Next Top Model won, werd het letten op mijn eten een dagelijks ding", vertelt de 24-jarige Lamers in LINDA.Meiden.

Het model zorgde ervoor dat ze niet te veel at. "Snoepen was verboden en buiten de deur eten stond ik mezelf niet toe omdat ik niet wist wat er precies in de gerechten zat. Ik creëerde zo een isolement voor mezelf. Waarin ik me eenzaam voelde, maar waarin ik in elk geval precies kon bepalen wat en wanneer ik at."

Na haar TIA zag Lamers naar eigen zeggen in dat ze het leven "niet bepaald leuker aan het maken was".

"Ik heb mijn lijf, dat zo goed herstelde van het herseninfarct, als het ware beloond door het hysterische eetgedoe los te laten. Nu ben ik 3 kilo zwaarder, zijn mijn benen en heupen iets te rond voor de heersende modellenmaatstaf. Maar soit. Het leven is wel weer mooi."