Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau hebben besloten uit elkaar te gaan. Het voormalige koppel laat dinsdag weten dat zij gaan scheiden.

"Yolanthe Sneijder-Cabau en Wesley Sneijder-Cabau hebben besloten uit elkaar te gaan", staat in de verklaring die zij met NU.nl delen. "Zij hopen op respect voor hun privacy. Beiden houden een voorlopige pers- en mediastop."

De 34-jarige Sneijder en 33-jarige Sneijder-Cabau waren sinds mei 2009 samen, trouwden in juli 2010 in het Italiaanse Siena en hebben een zoon: Xess Xava (3). Sneijder heeft ook een tweede zoon, Jessey, die hij eerder met zijn jeugdliefde Ramona kreeg.

RTL Boulevard deelt vrijdag beelden van het koppel en hun gezin, die zijn gemaakt in Qatar en waarin de twee zoenend te zien zijn. Volgens het entertainmentprogramma zijn deze beelden recentelijk gemaakt.

In september liet het stel nog weten bezig te zijn met het adopteren van een kind. "We wachten nu tot we worden gebeld", vertelde Sneijder-Cabau over dat proces aan het AD. "Het kan nog wel twee jaar duren voordat we iets horen."

De presentatrice heeft altijd gezegd graag een groot gezin te willen en vertelde in interviews over de hormoonkuren die ze kreeg om zwanger te worden van haar zoon.

Al langere tijd geruchten over huwelijksproblemen

Er gingen al langere tijd geruchten rond dat de twee met huwelijksproblemen kampten. Die kwamen onder meer op gang doordat de actrice en presentatrice nauwelijks foto's van Sneijder deelt op sociale media.

"Al met al is het denk ik een opeenstapeling van factoren die tot bepaalde speculaties heeft geleid", vertelde Sneijder-Cabau, die veel in de Verenigde Staten verblijft, daarover in Grazia.

De geruchten raakten de presentatrice destijds niet. "Want ik weet hoe het echt zit. Wesley heeft wel even van zich laten horen via sociale media, omdat hij er teleurgesteld over was dat bepaalde roddels als feiten werden gepresenteerd. Tot hier en niet verder."

'We zijn gewoon druk. Ik hier, Yolanthe in Amerika'

Ook Sneijder sprak zich eerder uit over mogelijke scheuren binnen hun relatie. "We zijn gewoon druk. Ik hier, Yolanthe in Amerika. We hebben elke dag contact via Facetime", aldus Sneijder in een reactie op een bericht in Privé.

Voetballer Sneijder is met 134 duels recordinternational van Oranje en speelt sinds januari 2018 voor Al-Gharafa uit Qatar. Het stel woont daar ook, maar Sneijder-Cabau heeft ook een appartement in Amsterdam voor wanneer zij voor werk in Nederland is.

Behalve voor Al-Gharafa kwam Sneijder uit voor Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en OGC Nice. Vorig jaar september speelde hij zijn laatste interland voor het Nederlands elftal, waarvoor hij 31 doelpunten maakte.

Sneijder-Cabau brak door als actrice in Onderweg Naar Morgen en speelde daarna in diverse andere producties, waaronder de Amerikaanse film Pain and Gain met Mark Wahlberg. Daarnaast is ze actief als ambassadeur voor de stichting Free a Girl en presenteerde ze onder meer Expeditie Poolcirkel en Temptation VIPS.