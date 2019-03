Pete Davidson (25), de ex van Ariana Grande, is zoenend te zien met actrice Kate Beckinsale (45) op foto's gepubliceerd door Buzzfeed. Eerder gingen er al geruchten dat de twee met elkaar aan het daten zouden zijn nadat ze hand in hand te zien waren.

De Saturday Night Live-acteur en de actrice zoenden met elkaar toen ze in het publiek zaten bij een ijshockeywedstrijd van de New York Rangers in Madison Square Garden.

Enkele uren daarvoor verlieten ze hand in hand een afterparty van Saturday Night Live.

De twee werden voor het eerst samen gezien bij een Golden Globe-feest begin januari. Beiden wilden toentertijd niet bevestigen of er inderdaad meer gaande was dan vriendschap.

Davidson kort verloofd geweest met Grande

De acteur was eerder korte tijd verloofd met Grande. Het stel maakte in juni, vier weken nadat ze een relatie kregen, bekend te gaan trouwen. Op 7 september overleed de ex van Grande, rapper Mac Miller, met wie ze vier jaar lang een relatie had. Kort daarna verbrak ze de verloving met Davidson.

Beckinsale heeft een volwassen dochter met ex-man Michael Sheen. In november 2015 werd bekend dat ze ging scheiden van haar man Len Wiseman, met wie ze elf jaar getrouwd was. In de zomer van 2017 werd Beckinsale nog zoenend gezien met de ruim twintig jaar jongere acteur Matt Rife.