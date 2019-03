De familie van Michael Jackson heeft zondagavond een concertfilm van de zanger op YouTube gezet. Dit gebeurde tijdens de uitzending van het eerste deel van de documentaire Leaving Neverland op HBO.

Toen Leaving Neverland - waarin twee mannen uitgebreid vertellen over vermeend seksueel misbruik door Jackson - zo'n twintig minuten bezig was, kondigde de familie de concertfilm Live in Bucharest: The Dangerous Tour aan, aldus Deadline.

"Mis de magie van de 'King of Pop' niet", werd via het Twitter-account van de overleden zanger gedeeld. "Dompel je onder in Michael Jackson: live in Boekarest en live in Wembley Stadium."

De familie lijkt daarmee de aandacht van de documentaire af te willen leiden. In Leaving Neverland doen James Safechuck en Wade Robson hun verhaal. Volgens de nabestaanden van de in 2009 overleden Jackson zijn de twee mannen leugenaars.

Ook klaagde de familie HBO aan. Zij zeggen dat de zender in 1992 een overeenkomst met Jackson heeft gesloten, waarin werd beloofd dat het netwerk "nooit iets zou uitzenden wat de reputatie en het publieke imago van de artiest kan schaden, kleineren of benadelen".

Leaving Neverland is vrijdagavond te zien bij NPO3. VPRO voorziet de documentaire, die al veel stof deed opwaaien, van een voor- en nabeschouwing. Janine Abbring zal de film met gasten bespreken.