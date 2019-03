De zwangere Amerikaanse zangeres Jessica Simpson heeft zondag het ziekenhuis in Los Angeles mogen verlaten, nadat ze een week lang was opgenomen met een zware bronchitis.

Dat laat Simpson in een Instagram-bericht weten. Het gaat inmiddels weer beter met haar. Ook met de baby, die ze inmiddels de naam Birdie heeft gegeven, is alles in orde.

"Ik ben eindelijk weer thuis na mijn vierde ziekenhuisopname in twee maanden. Hoesten met Birdie in mijn buik was extreem pijnlijk. Langzaam word ik weer de oude en ons kleine meisje doet het supergoed, gelukkig. Ik word weer gezond en kan niet wachten om haar glimlach te zien. Hierbij stuur ik mijn liefde en gebeden naar alle moeders die dit ook hebben moeten meemaken", aldus Simpson.

Zij en haar man, de voormalige American football-speler Eric Johnson, met wie ze in 2014 trouwde, kregen eerder al twee kinderen.