Amber Heard heeft via haar advocaat gereageerd op de aanklacht van haar ex Johnny Depp. De acteur eist 50 miljoen dollar (ruim 44 miljoen euro) van haar omdat ze hem heeft beschuldigd van mishandeling, maar dat doet haar vooralsnog niets.

"Ze zal niet het zwijgen worden opgelegd", reageert haar advocaat Eric M. George in een verklaring tegenover Amerikaanse media. "Deze actie van meneer Depp bewijst dat hij niet in staat is om de waarheid te accepteren."

Volgens George koerst Depp af op "zelfvernietiging" en is de zaak "ongegrond".

Vrijdag werd duidelijk dat de acteur Heard had aangeklaagd wegens smaad. In de aanklacht stelt Depp dat de Aquaman-actrice met valse beschuldigingen publiciteit probeert te krijgen om haar eigen carrière een impuls te geven. Ook stelt hij dat zij hem juist aanviel: "Mevrouw Heard is geen slachtoffer van huiselijk geweld; ze is de aanstichter."

De actrice, die van 2015 tot en met 2017 met de acteur getrouwd was, beschuldigde haar ex in 2016 voor het eerst van mishandeling.