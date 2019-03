Sinds ze vorig jaar moeder werd, denkt Roxeanne Hazes vaker aan haar overleden vader André. De zangeres is naar eigen zeggen de laatste tijd veel bezig met het verleden.

"Als ik lekker met mijn zoontje Fender op schoot zit, denk ik vaak aan papa", vertelt de 26-jarige Hazes in gesprek met De Telegraaf. "Dan had ik gehoopt dat hij mij zou zien zitten. Dat zijn momenten dat ik hem extra mis."

Het gemis van vader André, die in 2004 op 53-jarige leeftijd overleed, is sinds de geboorte van Fender in juli 2018 groter geworden, stelt de dochter van de volkszanger. "Ik ben veel meer gaan nadenken over mijn jeugd, hoe lekker we het hebben gehad. De laatste tijd ben ik veel bezig met het verleden."

Volgens Hazes werd hun band in de jaren voordat de zanger overleed nog sterker. "Toen ben ik echt veel meer naar hem toegetrokken en hij naar mij. Als hij niet was overleden, was die band alleen maar sterker geworden. Ik kan niet voor hem praten, maar het leek of hij aanvoelde dat er wat met hem ging gebeuren."

De zangeres vertelt dat haar vader in die tijd veel meer genoot van thuis zijn dan eerder het geval was. "Als we ergens heen gingen, vakantie of een dagje weg, maakte hij enorm veel foto's. Hij was veel meer vader, dan de zanger André Hazes, die hij daarvoor thuis was. Een hele bijzondere ervaring."