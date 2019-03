Jim Bakkum (31) en zijn vrouw Bettina Holwerda (40) hebben vrijdag hun derde kind verwelkomd. Het meisje heeft de naam Molly gekregen.

Bakkum maakte de komst van hun derde kind wereldkundig via Instagram. "Dit gevoel is met geen miljoen woorden te beschrijven. Nóg een keer dit wonder ervaren. Ze is zo, zó lief. Dit meisje gaat zo veel liefde krijgen..."

Het stel, dat in 2011 met elkaar trouwde nadat het elkaar leerden kennen bij de musical Grease, heeft al twee kinderen; zoon Lux is zes jaar en dochter Posy is vier jaar oud.