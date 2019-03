Johnny Depp heeft een aanklacht ingediend tegen Amber Heard. De acteur is van mening dat zijn ex-vrouw zich schuldig heeft gemaakt aan smaad.

Heard zou in een artikel in The Washington Post hebben uitgehaald naar haar ex-man. Ze beschuldigde hem daarin als 'publiek figuur' van seksueel geweld en mishandeling. Ter compensatie eist Depp nu een bedrag van 50 miljoen dollar (ruim 44 miljoen euro).

Depp noemt de "valse aantijgingen een positieve publiciteitsstunt", volgens The Blast. Daarnaast zegt zijn advocaat in de aanklacht dat Heard niet het slachtoffer is, maar juist de dader. In 2016 werd Depp al eens beschuldigd van mishandeling.

De scheiding van Depp en Heard loopt al een aantal jaar. Beiden beschuldigden elkaar al meerdere malen van mishandeling en dienden daarvoor een aantal aanklachten in.