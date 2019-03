Amanda Bynes zou sinds enige weken weer in een afkickkliniek verblijven. De actrice is in haar leven al meerdere keren opgenomen vanwege een depressie en drugsverslaving.

Volgens TMZ zou Bynes alweer een aantal maanden met zichzelf in de knoop zitten, waardoor ze in januari hulp heeft gezocht.

De 32-jarige Amerikaanse, die sinds 2010 niet meer in een film speelde, zou de laatste tijd haar acteercarrière nieuw leven in willen blazen. De stress die daarbij kwam kijken, zou volgens de entertainmentwebsite de reden zijn voor de inzinking.

Bynes werd jaren geleden gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis en verbleef in meerdere klinieken. Nadat ze in 2014 was opgenomen in een afkickkliniek, volgde ze een modeopleiding.

De laatste rol van Bynes was in Easy A met Emma Stone. De actrice is vooral bekend van haar hoofdrollen in de tv-series What I Like About You en The Amanda Show. Ze was ook te zien in films als What A Girl Wants, She's the Man en de remake van Hairspray.