Jordyn Woods heeft in Red Table Talk ontkend seks te hebben gehad met Tristan Thompson. De bewering van het 21-jarige model is niet in goede aarde gevallen bij Khloé Kardashian, de vrouw die naar verluidt bedrogen zou zijn.

In gesprek met Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will Smith, schetst Woods de situatie van de bewuste avond. "Na het stappen in Los Angeles, gaan wij vaker naar iemand thuis toe om daar verder te gaan. Ik hoorde later pas dat we bij Tristan thuis werden afgezet. Hij heeft mij niet zelf uitgenodigd."

Naarmate de nacht vorderde, kreeg Woods naar eigen zeggen wroeging over haar aanwezigheid in het huis bij de NBA-ster. "De eerste stap was het besef dat ik daar niet had moeten zijn. Maar ik bestrijd dat er iets tussen ons gebeurd is. We zijn continu in een groep geweest en hebben ons niet afgezonderd", gaat Woods verder in de aflevering van Red Table Talk.

'Dat is nooit gebeurd'

"Het doet mij pijn dat mensen zeiden dat ik hem een lapdance heb gegeven. Dat is niet gebeurd." Op de vraag van Smith of het stel seks heeft gehad met elkaar, antwoordde Woods ontkennend. "Nee, nooit. Dat is nooit gebeurd, nooit aan gedacht en gaat ook nooit gebeuren."

Woods gaf daarnaast wel toe dat ze een kus kreeg van Thompson. "Ik kreeg een kus van Tristan, maar zonder tong, passie of bijbedoelingen. In de auto naar huis was ik echt verbaasd. Is dit echt gebeurd?"

Compassie voor Khloé Kardashian

Het model liet daarnaast compassie blijken voor Khloé Kardashian, die de relatie met Thompson verbrak na de geruchten over het vermeende vreemdgaan. "Het is niet eerlijk tegenover Khloé dat ze hiermee moet omgaan. Ik wil niemand pijn doen, zeker niet iemand waar ik van hou en ik wilde zeker niet haar man stelen."

Kardashian reageerde direct na de uitzending op Twitter. De zus van Kim schreef dat Woods liegt over de avond. Ook zei ze dat er onderling geen contact meer is gezocht sinds het incident plaats zou hebben gevonden.

"Waarom lieg je Jordyn Woods? Als je probeert jezelf te redden door naar de media te stappen, zonder mij eerst te bellen om je excuses aan te bieden, wees dan eerlijk over je verhaal. Jij bent de reden dat mijn familie uit elkaar is!"

Woods was goed bevriend met Kardashians halfzus Kylie Jenner en woonde bij haar in. Na het incident heeft ze de woning verlaten. Ook op sociale media zijn alle banden tussen Woods en de familie Kardashian verbroken.