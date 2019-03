Willem-Alexander zorgt eindelijk voor spannende foto's uit Lech, Meghan Markle en prins Harry willen hun kind genderneutraal opvoeden en bekende Nederlanders durven geen dure horloges meer om te doen. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Een stralend blauwe lucht, reflecterende witte sneeuw en de koninklijke familie die keurig op een rijtje op de foto gaat: het jaarlijkse fotomoment in Lech is er één van tradities en daarom is het toch ook best een beetje saai, vinden royaltywatchers.

Want het is natuurlijk hartstikke leuk om Amalia op latten van een berg af te zien glijden. En top om Máxima eens in een skipak rond te zien wandelen, maar écht spannend wordt het al jaren niet meer. Je krijgt eigenlijk precies wat je kunt verwachten en dat maakt dat het nooit echt is wat je wil.

Koning Willem-Alexander heeft dat altijd al begrepen. Toen hij nog maar een klein prinsje was, snapte hij al dat je zo af en toe voor wat spanning moet zorgen. Hij deed dat toen op geheel eigen wijze. "Alle Nederlandse pers opgerot!", riep de elfjarige Willem-Alexander destijds.

Dit jaar maakten de Nederlandse fotografen zich al op voor weer een rondje van vrijwel dezelfde foto's. Maar de inmiddels 51-jarige koning wist ze toch weer te verrassen. Op feestelijke wijze sprong hij de foto in. Zijn neefje Claus-Casimir kwam naast hem op de grond te liggen, omdat die hetzelfde had gedaan.

Toch waren er wel wat regels, zo wist Weekend ons uit te leggen: er moest met flink wat tegenlicht gewerkt worden, omdat onze koningin niet met samengeknepen ogen op de foto wil staan. En prinses Alexia mocht niet naar haar idool Olcay Gulsen toelopen om even een babbeltje te maken.

Al met al was het een gezellige middag waar we voorlopig nog even op zullen moeten teren: de eerstvolgende keer dat er een leuk fotomoment voorbijkomt waar alle prinsessen bij aanwezig zullen zijn, is waarschijnlijk pas met Koningsdag.

Geen roze, geen blauw, maar neutraal grijs

Sokjes, wat spenen, honderden knuffels, talloze voorleesboekjes, hier en daar een rompertje en allemaal rammelaars: voor toekomstige ouders vallen allerlei leuke cadeautjes te bedenken.

Tegenwoordig is het nodig dergelijke cadeautjes uit te delen tijdens een babyshower, of nog beter: een 'genderrevealparty' waarbij de ouders en familie ontdekken of het een meisje of een jongen wordt. Deze hysterie moet dan allemaal nog op sociale media en het feest is compleet.

Bij bekende mensen worden dit soort filmpjes en video's door duizenden, soms miljoenen mensen bekeken. Meteen na de bekendmaking vliegen de gratis roze rompertjes of blauwe voetballetjes al naar de beroemdheid toe.

Als lid van het koninklijk huis vliegen de knuffels je ongetwijfeld ook om de oren, maar wie hoopt erachter te komen of Meghan Markle en prins Harry een zoon of een dochter krijgen, kan lang wachten. De ouders zijn niet van plan dit te delen en zouden van plan zijn hun toekomstige kind genderneutraal op te voeden.

Geen roze muren of blauwe meubeltjes: in de babyslaapkamer in het nieuwe huis in Windsor zijn de muren neutraal grijs en wit, zodat het kindje zich nooit gedwongen zal voelen om met poppen of juist met autootjes te spelen.

Meghan en Harry hopen dat hun kind zelf kan beslissen waar hij of zij mee wil spelen en moedigen dat alleen maar aan. Wellicht is dat ook de reden dat Meghan ervoor gekozen heeft tijdens de babyshower geen cadeautjes te openen. Ieder roze jurkje of blauw broekje kan zo vakkundig weggegooid worden, zonder dat iemand het ooit merkt.

En foetsie is je klokkie

Vips in angst door Rolex-terreur, kopte Privé deze week. De inwoners van Amsterdam Oud-Zuid zijn in rep en roer door een bende criminelen die het op hun gouden klokjes voorzien heeft. Dries Roelvink heeft zijn horloge al in een kluis gestopt en Estelle Cruijff is haar klokje kwijtgeraakt aan de dieven.

Fred van Leer werd volgens 6 Inside ook al bedonderd door de Rolex-dieven. En de vader van Nicolette van Dam belandde zelfs in het ziekenhuis, omdat de criminelen niet bang zijn geweld te gebruiken.

Bij RTL Boulevard werd daarom een uitgebreid item gewijd aan hoe wij gewone Nederlanders ook onze dure klokjes kunnen bewaken en Albert Verlinde opperde het Vondelpark dicht te gooien als oplossing voor de problemen.

Jort Kelder heeft besloten gewoon niet meer 's avonds met zijn dure klokjes over straat te gaan en denkt zo de dieven te slim af te zijn.

De politie benadrukte in de entertainmentprogramma's deze criminaliteit in Oud-Zuid zeer serieus te nemen, maar ook dat straatroven over het algemeen juist minder worden. Voorlopig is er echter maar één oplossing: de gouden klokjes goed verstoppen.