Neverland, het voormalige landgoed van Michael Jackson, staat momenteel te koop voor 27 miljoen euro. Eerder was de vraagprijs nog 88 miljoen euro, meldt CBS News.

Nadat de kopers uitbleven, prijkte er in 2017 een bedrag van 59 miljoen euro op het iconische landgoed in de Amerikaanse staat Californië. Inmiddels is de prijs dus opnieuw verlaagd.

Jackson kocht Neverland eind jaren tachtig en bouwde er onder andere attracties en een dierentuin. Na vijftien jaar verliet hij het park, na beschuldigingen van kindermisbruik.

De ranch heeft een oppervlakte van honderd hectare en is in de afgelopen jaren opgeknapt. De attracties en dieren zijn van het landgoed verdwenen.

Wel zijn er twee meren, een gastenhuis met vier slaapkamers, een zwembad, een basketbalveld, een tennisbaan en een bioscoop. Ook heeft het landhuis zes slaapkamers en een personeelsverblijf.

In documentaire beschuldigd van seksueel misbruik

Jackson is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws door de documentaire Leaving Neverland, waarin hij door twee mannen beschuldigd wordt van seksueel misbruik. Het tweetal zou in de jaren tachtig met Jackson bevriend zijn geraakt en jarenlang door hem misleid en misbruikt zijn.

De film heeft de discussie over het vermeende misbruik door de zanger weer aangezwengeld. Veel mensen die Leaving Neverland zagen noemen de getuigenissen van de twee mannen overtuigend. De documentaire is op 8 maart te zien bij de VPRO.

In 2003 deed de politie een inval in Neverland

In 2003 werd er al eens een inval gedaan bij Neverland. Er volgde een rechtszaak naar aanleiding van meldingen over misbruik van een dertienjarige jongen, maar in 2005 werd de popster vrijgesproken van veertien aanklachten tegen hem.

Jackson overleed in juni 2009.