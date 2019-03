Meryl Streep is oma geworden. Haar dochter Mamie Gummer (35) is bevallen van een zoon, schrijft Us Weekly donderdag.

Gummer verloofde zich in augustus met de vader van het kind, producent Mehar Sethi.

Gummer, die als actrice onder meer te zien was in de series Emily Owens, M.D. en The Good Wife, is de oudste dochter van Streep (69) en Don Gummer. Samen hebben de twee nog drie kinderen: Henry, Grace en Louisa.

De Good Wife-actrice was eerder getrouwd met acteur Benjamin Walker. In 2013 werd bekend dat ze hun relatie hadden verbroken.