Stevie Nicks (70) heeft naar eigen zeggen een goede band met het voormalig One Direction-lid Harry Styles (25). De Fleetwood Mac-frontvrouw zegt dat de zanger "de liefdesbaby" is van haarzelf en haar collega Mick Fleetwood.

Styles maakte eerder een cover van The Chain van Fleetwood Mac en later trad hij nog meerdere keren met de band en zangeres Nicks op.

"Toen Harry in onze levens kwam, zei ik: 'Oh my God, dit is de zoon die ik nooit heb gekregen'. Dus ik heb hem geadopteerd", vertelt de zangeres in gesprek met Rolling Stone.

Nicks zegt goed te kunnen genieten van de muziek van Styles, die in 2016 zijn soloalbum Harry Styles heeft uitgebracht.

"Ik ben zo blij dat hij een rock-'n-rollplaat heeft gemaakt. Hij had een popalbum kunnen maken en dat zou een makkelijke uitweg zijn, maar ik denk dat hij ook liever in 1948 was geboren (net als Nicks, red.). Zijn album klinkt alsof het in 1975 is gemaakt."

'Alsof ik veel dochters heb'

Styles is niet de enige artiest die Nicks een warm hart toedraagt. Het feit dat veel jonge, vrouwelijke sterren de zangeres als idool zien, maakt haar gelukkig. "Omdat ik nooit kinderen heb gekregen, voelt het toch alsof ik veel dochters heb."

Een van hen is A Thousand Miles-zangeres Vanessa Carlton. "Ze is mijn veel jongere zus, die ik zou hebben gehad als mijn vader was gescheiden van mijn moeder, daarna met een veel jongere vrouw was getrouwd en toen Vanessa had gekregen."