Luke Perry, bekend van zijn rol in Beverly Hills 90210, is na een beroerte in het ziekenhuis opgenomen.

De 52-jarige Perry zou woensdagochtend thuis in Sherman Oaks (Los Angeles) een beroerte hebben gehad, melden bronnen aan TMZ.

Ingewijden vertellen ook aan die site dat de acteur in een kunstmatige coma wordt gehouden, maar dat wordt door zijn woordvoerder ontkend. De woordvoerder laat wel aan People weten dat de acteur inderdaad in het ziekenhuis ligt.

Het is niet bekend hoe het nu met Perry gaat. De acteur is momenteel bezig met de opnames van nieuwe afleveringen van de Netflix-serie Riverdale, waarin hij de vader van hoofdpersonage Archie speelt.

Oud-collega's reageren geschokt

Perry werd in de jaren negentig bekend door zijn rol in de serie Beverly Hills 90210. Hij speelde daarin de rol van Dylan.

Zijn oud-collega's uit de serie reageren geschokt op het nieuws van vandaag. Shannen Doherty, die de rol van Brenda Walsh speelde, laat in een bericht op Instagram weten: "Mijn vriend. Ik houd je vast en stuur je al mijn kracht. Je kan dit."

Perry niet te zien in televisiespecial Beverly Hills 90210

Ook Ian Ziering, die het personage Steve Sanders speelde, reageert op Instagram: "Er zijn geen woorden die kunnen omschrijven hoe ik me nu voel. Laten we hopen op een spoedig herstel."

Woensdag werd bekend dat er een televisiespecial met de oorspronkelijke cast wordt gemaakt, die komende zomer uitgezonden wordt op de Amerikaanse zender Fox.

Perry is hier niet in te zien, omdat zijn agenda al bezet was door de opnames van Riverdale.