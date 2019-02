EDM-dj Sander van Doorn is voor het eerst vader geworden. Zijn dochter Ava-Anouk is geboren op zijn eigen verjaardag.

De veertigjarige dj plaatste donderdag een foto met zijn pasgeboren kind op Instagram. "Het beste verjaardagscadeau dat ik had kunnen wensen", schreef hij erbij.

Van Doorn trouwde in 2017 met zijn manager Marjolein van Putten. In juli 2018 werd bekend dat het echtpaar hun eerste kind verwachtte.

Sander van Doorn is bekend als dj op grote festivals als Mysteryland, Nature One en Tomorrowland. Onder zijn techno- en tranceplaten zitten onder meer de top 40-noteringen Koko uit 2011 en Gold Skies uit 2014. Die laatste was een samenwerking met Martin Garrix, DVBBS & Aleesia. In 2009 nam Van Doorn samen met Robbie Williams Close my Eyes op.