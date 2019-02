Jordyn Woods (21) heeft niet alleen met Tristan Thompson gezoend, maar ook met een ex van Khloé Kardashian, James Harden. De beste vriendin van Kylie Jenner zou het destijds wel aan Kardashian hebben verteld, meldt Us Weekly.

Woods zou volgens verschillende anonieme bronnen hebben gezoend met Thompson, die momenteel een relatie heeft met Kardashian en samen met haar ook een kind heeft. Woods woonde bij Jenner in, maar heeft de woning inmiddels verlaten en heeft op sociale media geen contact meer met de familie.

Kardashian (34) had in 2015 ruim een jaar een relatie met basketballer Harden (29), in februari 2016 werd bekend dat ze uit elkaar waren. Woods zou daarna met de basketballer hebben gezoend tijdens een feestje, waarna Kardashian met haar in gesprek ging over de situatie.

"Het was toen geen heel groot ding, maar het toont wel aan dat Jordyn het niet al te nauw neemt met dit soort dingen", aldus de bron.

De familie Kardashian/Jenner en Woods zelf hebben nog niet gereageerd op de vele geruchten. Woods zou op 1 maart in Red Table Talk, de show van Jada Pinkett-Smith, haar verhaal doen.