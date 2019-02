Lady Gaga heeft woensdagavond bij Jimmy Kimmel Live voor het eerst gereageerd op de vermeende liefde die er tussen haar en haar A Star is Born-tegenspeler Bradley Cooper zou zijn. Sinds de film is uitgekomen gaan op internet regelmatig grapjes en geruchten rond over de speciale band tussen de twee.

De twee zongen Shallow, hun duet uit de film A Star Is Born, tijdens de uitreiking van de Oscars waarbij Bradley Cooper op het eind naast Lady Gaga plaatsnam achter de piano.

Onder meer de ex-vrouw van Cooper, Jennifer Esposito, vroeg zich af of er meer speelde tussen de twee hoofdrolspelers. De zangeres is sinds kort vrijgezel, maar Cooper is nu ruim drie jaar samen met model Irina Shayk en samen hebben ze een dochter.

"Het was de bedoeling dat mensen dachten dat we een affaire zouden hebben", zegt Lady Gaga in de show. "Shallow is een liefdesliedje en A Star Is Born is een liefdesverhaal, dan wil je dat ook voelen en laten zien aan de kijker. Alles is van te voren zo geregisseerd."

Lady Gaga, die onlangs haar verloving verbrak met Christian Carino, rolt met haar ogen wanneer Jimmy Kimmel haar vraagt naar de sterke klik die tijdens het optreden zichtbaar was tussen de zangeres en Cooper.

"Sociale media zijn de wc van het internet. Ik ben een artiest en alle geruchten bevestigen alleen maar dat we onze taak hebben volbracht. Got you", antwoordt ze lachend.