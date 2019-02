Oud-bokser Rudi Lubbers zegt zijn leven in Bulgarije te missen. Hij leefde daar tot voor kort in een busje met zijn partner en vijf zwerfhonden.

De 73-jarige Lubbers leefde van zijn AOW en woonde sinds de zomer van 2018 in zijn busje, nadat hij en zijn partner Ria Bartling vanwege overlast hun huis in Kosharitsa waren uitgezet. "Eigenlijk mis ik het busje meer dan Kosharitsa", vertelt de oud-sportman woensdag aan het AD.

Lubbers vertelt hoe hij met zijn honden van de natuur en omgeving kon genieten. "Ik had een winkel waar ik onbeperkt boodschappen mocht doen. Elke zestiende van de maand, als mijn AOW werd gestort, betaalde ik."

Sinds een paar weken woont Lubbers bij zijn oudste zoon in Nederland. De woonsituatie in Bulgarije was zo penibel geworden, dat hij en de 74-jarige Bartling hulp nodig hadden. Nadat ze hun huis waren uitgezet, leefden ze in een kapot busje dat niet tegen de winterse kou kon. Bartling, die dementerende is, hield er een dubbele longontsteking aan over en herstelt momenteel in het AMC.

Aandacht via televisieprogramma

De benarde leefsituatie van Lubbers kwam in januari aan het licht via een aflevering van Andere Tijden Sport. Wielrenner Rini Wagtmans besloot daarop een hulpactie te organiseren om de oud-sporter terug naar Nederland te halen. Lubbers zei zelf dat hij niet naar Nederland terug wilde, omdat hij hier wordt gezien als drugshandelaar.

Lubbers is de enige Nederlander die ooit tegen bokslegende Muhammad Ali heeft gebokst. Hij wist in 1973 twaalf ronden overeind te blijven, maar verloor op punten.