Model Dewi Veldman zegt te zijn bedreigd door rapper Kempi. Ze heeft daarom aangifte gedaan bij de politie, vertelde ze dinsdagavond in RTL Boulevard.

De 22-jarige Veldman had begin deze maand een hele dag met Kempi doorgebracht vanwege opnamen voor een nieuwe clip. Toen de twee nog wat gingen eten bij een shoarmazaak, ontstond volgens het model ruzie.

"Hij pakte me bij m'n nek, probeerde me weg te duwen en bedreigde me ook: hij zei dat hij al m'n tanden eruit zou slaan", aldus Veldman. "Hij had van die grote ogen, ik was heel bang voor 'm. Hij zei ook dat hij me zou laten verkrachten als ik weg zou gaan."

Het incident werd gedeeltelijk vastgelegd op camerabeelden. Volgens Veldman heeft de eigenaar van de zaak onder druk van Kempi echter enkele opnamen verwijderd.

'Publiek in shoarmatent reageert niet'

Volgens Justus Faber, de advocaat van Kempi, klopt er niets van het verhaal van Veldman. "Er is geen incident geweest. En als je de beelden bekijkt, zie je dat het publiek in de shoarmatent ook helemaal niet reageert."

Faber denkt dat Veldman Kempi, die in het verleden vaker in aanraking kwam met justitie, expres in een kwaad daglicht wil stellen. "We beraden ons over te nemen stappen."

De 32-jarige Kempi, die eigenlijk Jerreley Slijger heet, werd eerder veroordeeld tot celstraffen vanwege mishandeling en bedreiging.