Jelka van Houten was van plan om na de scheiding van Koppe Koppeschaar, met wie ze twee kinderen kreeg, voorlopig alleen te blijven.

"Ik was stellig van plan om een kattenvrouwtje te worden", vertelt de veertigjarige Van Houten, die sinds vorig jaar samen is met Henry van Loon, in Flair.

"Ik had mijn keuken roze geschilderd met het idee: voorlopig komt hier geen man naar binnen. Ook omdat ik het fijn vond alleen; ik had net mijn draai gevonden."

De actrice ontmoette haar huidige vriend toen ze in hetzelfde theater speelden. "We raakten aan de praat en werden verliefd. Zo simpel ging het eigenlijk."

Van Houten zegt zich veilig en vertrouwd te voelen bij Van Loon, die eerder een relatie had met Jennifer Hofman. "Ik voel me door hem gezien, of nee, ik durf hem naar me te laten kijken. En behalve dat hij leuk en lief is, vind ik hem ook heel grappig en uniek. Hij durft scherp en geestig te zijn, maar ook kwetsbaar. Ik heb nog nooit zo veel gelachen met iemand."