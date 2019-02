Actrice Selma Blair, die in oktober bekendmaakte dat ze aan de chronische zenuwziekte MS lijdt, huilde tranen van opluchting toen die diagnose werd gesteld.

"Op dat moment wist ik dat ik moest toegeven aan mijn lichaam, dat de controle verloren was", vertelde Blair in de talkshow Good Morning America, waarin ze voor het eerst een interview over haar ziekte gaf .

"Er was ook opluchting", aldus de 46-jarige actrice. "Sinds mijn zoon geboren werd, had ik al symptomen van MS, maar dat wist ik toen nog niet. Ik deed aan zelfmedicatie en soms dronk ik om de pijn te verlichten. Dokters namen me niet serieus; ik was een alleenstaande moeder, dus was het logisch dat ik uitgeput was."

Na de diagnose klopte Blair, die zondag ook over de rode loper ging bij de uitreiking van de Oscars, aan bij acteur Michael J. Fox, die al bijna dertig jaar aan de ziekte van Parkinson lijdt. "Hij heeft me echt geholpen. En hij geeft me hoop."

Door openlijk te praten over haar ziekte hoopt Blair dat er meer aandacht komt voor MS. "Ik vond het in eerste instantie wel eng, maar mijn neuroloog zei dat ik het wel moest doen. De meeste mensen hebben geen energie om te praten tijdens een 'flare-up' (een periode waarin de intensiteit van de symptomen toeneemt, red.), maar ik wel. Ik hou van de camera."

Blair is bekend van films als Cruel Intentions, Legally Blonde en Hellboy. Later dit jaar is ze te zien in de Netflix-serie Another Life.