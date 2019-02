Katy Perry en Orlando Bloom zijn verloofd en de zangeres heeft voor het eerst details weggegeven over hoe de acteur haar ten huwelijk heeft gevraagd. De twee zaten samen in een helikopter.

In gesprek met Jimmy Kimmel vertelt de 34-jarige zangeres dat de acteur haar op Valentijnsdag ten huwelijk vroeg.

"We gingen uit eten en ik dacht dat we naar een museum zouden gaan om kunst te kijken, maar hij nam me mee naar een helikopter. Daar vroeg hij me ten huwelijk, terwijl we champagne dronken", aldus Perry.

Helemaal als vanzelf ging het ten huwelijk vragen niet: Bloom scheurde zijn jasje om het ringdoosje uit zijn zak te halen en duwde in de beweging zijn elleboog in een glas.

"Maar uiteindelijk kwam het helemaal goed. We landden op een dak in Los Angeles en mijn hele familie was daar, net als al mijn vrienden. Hij heeft het zo goed gedaan", aldus Perry.

De zangeres ontmoette de 42-jarige Bloom drie jaar geleden tijdens de Golden Globes. Volgens Perry klikte het zo goed, omdat ze allebei een voorliefde voor hamburgers hebben.