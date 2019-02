Maarten van Rossem, die in zijn recentste boek schreef over de definitie van geluk, heeft het onderwerp seks hierin achterwege gelaten. Naar eigen zeggen heeft de historicus niet het talent om over dit thema te schrijven.

De 75-jarige Van Rossem noemt schrijven over seks "niet makkelijk" in gesprek met Panorama. "Geloof het of niet, maar er is een jaarlijkse internationale verkiezing van de slechtst beschreven seksscène. Die wil ik liever niet winnen."

Het De slimste mens-jurylid gelooft dat mensen gelukkig kunnen worden van seks, maar nuanceert hierbij dat het tegenovergestelde ook mogelijk is.

"Heel veel mensen worden ook heel óngelukkig van seks. Denk aan een partner die geen zin heeft. Of dat het niet goed gaat. Dat iedereen gelukkig wordt van seks is een grote misvatting."

Van Rossem erkent wel dat het kijken naar vrouwelijk schoon hem gelukkig kan maken. "Al denk ik dat ik totaal een andere smaak heb dan de meeste mannen."

Hij noemt vrouwen als Kim Kardashian "vrij treurig". "Als jonge man vond ik Jeanne Moreau, een van de grootste actrices die Frankrijk ooit heeft voortgebracht, wel een aantrekkelijke en interessante vrouw."