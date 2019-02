De vrouw van Jesse Klaver is in verwachting van hun derde zoon. De GroenLinks-politicus vindt het niet erg dat hij en Jolein Klaver alleen maar zoons hebben.

"Jongen of meisje: dat maakt me geen bal uit", zegt Klaver in een interview met VIVA.

"Vrienden van me zeggen: 'Een meisje is leuk, meisjes hangen veel meer aan hun vader, je kunt lekker shoppen met ze.' Maar ik wil gewoon met m'n zoons gaan shoppen."

De 32-jarige politicus geeft toe dat het thuis vaak om hem draait. Dat dit soms spanningen veroorzaakt, vindt Klaver wel wat hebben.

"Als ik te veel aan het werk ben, kan Jolein echt heel boos worden. En dan word ik weer boos dat ze boos wordt. Soms ben ik boos op haar, omdat ik vind dat zij iets had moeten doen. Het gaat twee kanten op, dat is echt heerlijk."

'Trammelant kan heel leuk zijn'

Onder de streep is het Tweede Kamerlid ervan overtuigd dat balans in een relatie het allerbelangrijkst is.

"Ik geloof dat je elkaar tevreden moet houden in een relatie, maar dat is mijn ervaring. Als daar een te grote onbalans in komt, heb je trammelant. Al kan trammelant ook heel leuk zijn trouwens: dan moet je het weer goedmaken en het kan er ook voor zorgen dat het dan weer beter gaat."