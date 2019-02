Empire-acteur Jussie Smollett, die wordt verdacht van het doen van een valse aangifte over een aanval op hem, heeft van een rechter in Chicago toestemming gekregen de stad te verlaten. Volgens de voorwaarden van zijn borgtocht moest hij eigenlijk in de plaats blijven waar een aanklacht tegen hem loopt.

De advocaten van de in opspraak geraakte acteur dienden een aanvraag in, zodat Smollett naar New York en Californië mag afreizen om met zijn advocaten te overleggen.

De rechter keurde dat goed, maar benadrukte volgens de New York Post dat hij alleen naar die bestemmingen toe mag.

Vertrekken uit de VS is in ieder geval geen mogelijkheid, aangezien Smollet zijn paspoort heeft moeten inleveren toen hij op borgtocht werd vrijgelaten.

Smollett beweerde eerder dat hij op 29 januari zou zijn aangevallen door twee mannen. Deze zouden volgens hem homofobe en racistische opmerkingen gemaakt hebben. Volgens zijn verklaring zouden de mannen hem ook hebben geslagen en overgoten met een chemische substantie.

De acteur die onder meer bekend is van zijn rol in de serie Empire, zou volgens Page Six na zijn vrijlating zijn excuses hebben aangeboden aan zijn collega's.