Volgens Arie Boomsma kleeft er een smetteloze reputatie aan hem omdat hij optimistisch is ingesteld en programma's over maatschappelijke onderwerpen maakt.

"Terwijl ik veel praat en schrijf over de minder mooie dingen in mijn leven. Vrienden die vroeg stierven, twee broers die kampten met een verslaving", zegt Boomsma in een interview in Men's Health.

"Gelukkig zijn ze nu allebei al jaren clean, hebben ze prachtige gezinnen en inspireren ze anderen. Dat neemt niet weg dat het destijds veel impact had op ons gezin."

De 45-jarige fitnessondernemer en presentator werkte onder andere mee aan maatschappelijke programma's als Hij is een Zij en Arie en de kleine mensen. Naast zijn werk voor televisie richt Boomsma zich ook op de drie sportscholen waarvan hij mede-eigenaar is. Dat brengt ook weer een bepaalde aandacht met zich mee.

"Ik ben me bewust van het feit dat mensen naar me kijken en m'n fitheid 'meten'. Zeker aangezien ik drie gyms heb, zou het gek zijn als ik mijn gezonde levensstijl zou laten versloffen. Ik hou eerlijk gezegd wel van die druk. Het pusht me om door te blijven gaan."