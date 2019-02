Schrijfster Susan Smit en haar vriend Onno Aerden gaan trouwen. De journalist heeft de 45-jarige Smit in Parijs ten huwelijk gevraagd.

Smit maakte het nieuws maandag via sociale media wereldkundig.

"We gaan trouwen! Vorig weekend vroeg mijn hart me ten huwelijk in Parijs. Ik heb (zoals zovelen) een grillig pad belopen in de liefde, en ben zo blij en gelukkig. Ook omdat de kinderen van beide kanten het geweldig vonden. Het klopt wonderwel, de liefde is mooi!", schreef ze op Twitter.

Smit en Aerden zijn sinds drie jaar een stel, toen ze elkaar leerden kennen achter de schermen van Pauw. De schrijfster had even daarvoor haar zes jaar durende relatie met Peter Veldhoven verbroken.