De Amerikaanse artiest R. Kelly blijft in de cel zitten, omdat hij de borgsom van 1 miljoen dollar niet kan betalen, heeft zijn advocaat zondag gezegd.

De rechter bepaalde zaterdag het bedrag voor de borgsom. Kelly had zich vrijdag bij de politie gemeld. Hij is officieel aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik.

"Correct", zei advocaat Steve Greenberg op de vraag of zijn cliënt nog steeds gevangen zit. Hij zei zaterdag al dat Kelly niet zo rijk is als zijn roem doet suggereren. "Dit is iemand die rijk zou moeten zijn in dit stadium van zijn carrière, maar door onder meer wanbeheer, slechte contracten en slechte deals heeft hij op dit moment echt geen geld."

Kelly staat maandag voor de rechter. Tijdens deze zitting krijgt hij de kans om schuld te bekennen of juist te bepleiten dat hij onschuldig is.

Slachtoffers deden verhaal in documentaire

De zanger zou al jarenlang vrouwen misbruiken. Enkele vermeende slachtoffers deden hun verhaal in de documentaire Surviving R. Kelly.

De rechtszaak draait tot nu toe om vier slachtoffers, van wie er drie minderjarig waren ten tijde van het vermeende misbruik. Hoewel de advocaat van de zanger beweert dat er geen bewijs voor het misbruik is, zegt de aanklager over DNA-materiaal te beschikken.

Sperma van Kelly zou zijn aangetroffen op het shirt van zijn kapster. Een video waarin te zien is hoe Kelly seks heeft met een veertienjarig meisje is ook in handen van de aanklagers.