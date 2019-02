Lil' Kleine, die volgende week zijn kledinglijn Jorik uitbrengt, heeft inmiddels een grote kledingcollectie opgebouwd. Samen met zijn vriendin Jamie Vaes heeft hij anderhalve slaapkamer in gebruik voor het opbergen van zijn kleding.

Volgens de rapper is die ruimte inmiddels te klein geworden voor de gezamenlijke kledingcollectie.

"Nee, alles hangt niet keurig op kleur", vertelt de 24-jarige artiest, die eigenlijk Jorik Scholten heet, in gesprek met Het Parool.

Scholtens werkster ordent hun kleding twee keer in de week. "Ze wast en strijkt alles. Ik ben haar dankbaar, want het is er gewoon een zootje. Ik trek alles uit de rekken en hang het niet terug, maar leg het op de grond."

Rapper wilde ooit voor 40.000 euro kleding kopen

De artiest en ondernemer winkelt naar eigen zeggen niet vaak, maar geeft vaak wel veel geld uit als hij het doet. "Ik kan spontaan een winkel binnenlopen en dan barst ik los. Als ik koopdrang heb, koop ik álles en daarna weer een tijdje niets."

Wat Scholten niet prettig vindt, is wanneer het personeel hem behandelt alsof hij niet veel te besteden heeft. "Daar ga ik heel slecht op. Om een statement te maken, koop ik dan zo veel, ook dingen die ik niet eens wil."

Tijdens een van die momenten legde de rapper kleding bij de kassa die samen 40.000 euro waard bleek te zijn. "Toen ze me vroegen of ik dat wel kon betalen, werd ik zó boos dat ik ook nog heb geroepen: 'Doe die hutkoffer daar er ook nog maar bij.' In die winkel kom ik dus nóóit meer."