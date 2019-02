Sylvie Meis heeft goede herinneringen aan Karl Lagerfeld, die eerder deze week op 85-jarige leeftijd overleed. Volgens de presentatrice hadden de twee een goede band en heeft de ontwerper zelfs een keer speciaal voor de Nederlandse een jurk gemaakt.

Meis vertelt in gesprek met De Telegraaf dat Lagerfeld in opdracht van het Duitse tijdschrift Bunte een dirndljurk maakte, bedoeld voor het Oktoberfest in München.

"Het moest iets speciaals worden", zegt Meis. "Hij wilde toen zo'n jurk van leer maken en eiste dat het voor míj zou zijn." Het jurkje mocht de presentatrice uiteindelijk houden. "Het hangt nu in mijn kast in Hamburg, zijn geboortestad."

De eerste keer dat Meis en de Chanel-hoofdontwerper elkaar ontmoetten, was in 2008 tijdens de opnames van de Duitse spelshow Wetten Dass. "Hij zat zich echt te vermaken, hij genoot ervan en maakte mij aan het lachen met zijn commentaar op alles wat er gebeurde. Hij fluisterde dat in m'n oor - zich wel bewust van de kleine microfoon op zijn revers."

Lagerfeld voelde zich al enige tijd niet goed en is dinsdag in Parijs overleden. Hij was begin dit jaar voor het eerst in 36 jaar afwezig bij de presentatie van een nieuwe Chanel-collectie, traditioneel kwam hij aan het einde van de show tevoorschijn om alle aanwezigen te bedanken.