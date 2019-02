R. Kelly is aangeklaagd in tien gevallen van seksueel misbruik. Dat meldt Chicago Sun-Times vrijdag na inzage in rechtsdocumenten van de rechtbank in het Amerikaanse Cook County.

Uit de documenten blijkt dat het gaat om vier verschillende slachtoffers die ten tijde van het misbruik tussen de 13 en 16 jaar oud waren. De incidenten zouden plaats hebben gevonden tussen 1998 en 2010.

De krant weet ook te melden dat er een arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen Kelly en de rechtszaak 8 maart van start zal gaan bij de rechtbank van Cook County. Als de zanger schuldig wordt bevonden, zou hij drie tot zeven jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

De advocaat van de r&b-zanger, Steven Greenberg, was volgens de krant niet bereikbaar voor commentaar.

Rondom Kelly, bekend van hits als I Believe I Can Fly en If I Could Turn Back The Hands Of Time, is de laatste tijd veel commotie ontstaan na de uitzending van de documentaire Surviving R. Kelly. Daarin vertellen meerdere vrouwen slachtoffer te zijn geweest van lichamelijk, mentaal en seksueel geweld door Kelly.

De staat Georgia is naar aanleiding van de documentaire een strafrechtelijk onderzoek naar Kelly gestart. De openbaar aanklager heeft al met vermeende slachtoffers en hun families gepraat en zou genoeg materiaal hebben om de zanger te vervolgen.

Nog eens twee vrouwen beschuldigen zanger

De zanger werd afgelopen donderdag door nog eens twee vrouwen beschuldigd van misbruik. Op een persconferentie die donderdag werd gehouden, vertelden zij als tiener door hem te zijn misbruikt. Beide vrouwen zullen op korte termijn bij de politie een verklaring afleggen.

Een week geleden maakte advocaat Michael Avenatti tevens bekend nieuw bewijsmateriaal te hebben gevonden om Kelly te kunnen vervolgen. Een nooit eerder behandelde sekstape zou volgens hem de doorslag kunnen geven.

De zanger werd in 2002 al aangeklaagd wegens seks met een veertienjarig meisje en het maken van video-opnames. Zes jaar later ging de zanger vrijuit, omdat niet kon worden bewezen dat de persoon in de video minderjarig was.

Volgens het bericht van Avenatti zou het niet om diezelfde video gaan.