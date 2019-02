Een rechter heeft bepaald dat het huis van de ouders van Yuri van Gelder in Waalwijk op slot moet. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Dinsdag diende de rechtszaak in de rechtbank van Breda waarin de ouders van Van Gelder de tijdelijke sluiting aanvochten.

Hun advocaat Vincent Poelmeijer is van mening dat de familie al genoeg gestraft is door de publiciteit rond de drugsvondst. Daarnaast zou de sluiting voor financiële problemen kunnen zorgen.

Maar de gemeente Waalwijk staat nog steeds achter hun beleid om panden tijdelijk te sluiten wanneer er meer dan een gebruikershoeveelheid drugs wordt aangetroffen.

Volgens de gemeente geeft zij met deze maatregel niet alleen een duidelijk signaal af, maar moet het ook de buurt veiliger maken. De rechter oordeelde in het gelijk van de gemeente Waalwijk.

In het huis werd 2,4 kilo wiet aangetroffen

In het ouderlijk huis van de bekende turner werd in januari bij een inval 2,4 kilo wiet aangetroffen. De zaak kwam aan het licht vanwege "afwijkend stroomverbruik in de straat". De wiet lag in het huis te drogen op speciale rekken, maar er zou geen sprake zijn geweest van een hennepkwekerij.

Van Gelder woont niet meer op het adres. Wel heeft de wereldkampioen van 2005 nog een bedrijf, waarmee hij sportevenementen en sportdemonstraties organiseert, op het adres ingeschreven staan.

De 35-jarige Van Gelder, die in het verleden openhartig was over zijn cocaïneverslaving en daarvoor in 2009 geschorst werd, woont in Den Bosch.