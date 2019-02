Giel Beelen is helemaal opgepompt, Khloé Kardashian wordt nu ook door 'familie' bedrogen en er is gesteggel over De Luizenmoeder. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Liters cola, hele pakken sigaretten en amper slapen; er is één naam waar iedereen automatisch aan denkt bij deze beschrijving. Giel Beelen was jarenlang nou niet bepaald het voorbeeld van een gezonde man te noemen, en zo'n imago blijft toch aan je plakken.

Kilo's groente, dagelijks sporten en een sixpack; niemand die aan Giel denkt, maar dat is nu toch echt het geval. De radio-dj ging de uitdaging aan en wilde in vijftig dagen een blokjesbuik hebben. En tegen zijn eigen verwachtingen in is dat hem gelukt.

De radio-dj is nu 'droog', zoals dat in de sport wordt genoemd, en is één bonk spier. Dat spieren niet per se de man maken, blijkt wel uit de reacties van andere bekende mensen. Zo vond Albert Verlinde dat Giel zijn hoofd veel te mager was geworden en vond ook Jan Versteegh het er maar raar uitzien.

Gelukkig zijn er genoeg mensen die de actie van Giel wel kunnen waarderen, en zo mocht hij ineens bij degelijke talkshows shirtloos aan tafel zitten. "Dit is mijn leven geweest", vertelde hij bij Twan Huys aan tafel. Giel heeft zijn leven veranderd, zijn leven gebeterd. En dat is geen moment te laat, want hoewel het aan tafel slechts over zijn geweldige sportprestatie ging, was er die dag eigenlijk iets veel boeienders te melden: Giel mag niet meer achter het stuur.

De radio-dj had dronken in de auto gezeten en precies op de dag dat hij trots aan de wereld wilde laten zien hoe 'droog' hij wel niet was, besloot de rechtbank het oordeel uit te spreken. Giel mag voorlopig geen auto meer rijden. Nog een geluk voor Giel: als de uitspraak eerder was geweest, had iedereen het erover gehad. Maar nu konden we niet ophouden over zijn sixpack.

Familievete of kijkcijferstunt?

Bij de Kardashians weet je het eigenlijk nooit zeker. Is er nu écht iets aan de hand, of is de boel in scène gezet voor de realityserie? Momager Kris Jenner wordt regelmatig neergezet als een soort crimineel meesterbrein en zou héél ver gaan om haar dochters maar in de spotlights te houden. Het lekken van de sekstape van Kim ging volgens bronnen ook echt niet per ongeluk; iedereen wist ineens wie de familie was.

Ook bij het nieuwe hoofdstuk in de realityserie wordt getwijfeld of het niet gewoon een slimme strategische zet van mama Kris is, al moeten hierbij wel een heleboel mensen betrokken zijn, die allemaal hun mond moeten kunnen houden.

Khloé Kardashian is volgens ingewijden opnieuw bedrogen door Tristan Thompson. De basketballer besloot toen zijn vriendin hoogzwanger was al dat hij recht had op iets erbij, en hoewel dat uitgebreid besproken is en alles weer helemaal oké was tussen hem en Khloé, zou Tristan volgens de laatste geruchten opnieuw moeite hebben gehad zijn broek aan te houden bij andere vrouwen.

Was het de vorige keer al een heel drama, wordt het nu nog véél heftiger, want de vrouw met wie Tristan dit keer het bed heeft gedeeld, is de beste vriendin van Kylie Jenner. Khloés halfzusje kent Jordyn Woods al bijna haar hele leven en de twee wonen zelfs samen in één huis. Jordyn is helemaal onderdeel van de familie, zo is te zien in de realityserie, én krijgt allerlei dure cadeaus van haar bekende vrienden, maar als we de geruchten zouden geloven zou ze dat allemaal op het spel hebben gezet voor één wilde avond met Tristan.

Zoals dat gaat bij families waarvan we alles weten, wordt door niemand bevestigd dat er echt sprake is van een ruzie, maar blijft het bij cryptische boodschappen op Instagram, het ontvolgen van elkaar op sociale media en in dit geval een kortingsactie op de hele Jordyn-collectie bij het make-upmerk van Kylie Jenner.

Ongetwijfeld zal snel genoeg blijken hoe het allemaal echt zit. En anders zien we het wel in het nieuwe seizoen van Keeping up with the Kardashians.

Absoluut geen luizenleventje

Als er wekelijks vier miljoen mensen naar je kijken en daar met terugkijken nog eens een miljoen bovenop komen, kun je wachten tot er ruzie ontstaat. Iedereen wil een beetje van het enorme succes meepikken.

Of dat nu is door een klein schandaal te laten ontstaan over mogelijk vertrekkende castleden, of geld verdienen met wat prulletjes; als we maar mee kunnen liften. Zo ook bij De Luizenmoeder.

RTL Boulevard haalde daarmee de woede van acteur Diederik Ebbinge op de hals. Het programma wist bij monde van media-expert Ron Vergouwen exclusief te melden dat de aankondiging dat Diederik niets in een derde seizoen ziet niet alleen te maken heeft met willen stoppen op je hoogtepunt, maar dat hij ook vond dat er niet genoeg geld was.

"Dit is totale bullshit en hebben mijn agent en ik vanmiddag doorgegeven. Dat ze dit dan toch beweren is zeer ranzig. Jullie hoeven me nooit meer te bellen. Doei!", was de boodschap van Diederik op Twitter.

En daar kwam nog meer gedoe bij, want nog geen dag later bleek dat al het harde werk van Diederik en zijn collega's door een drogisterij wordt gebruikt om geld te verdienen. En dat terwijl Diederik van niks wist!

'Laat ze maar glanzen' en 'Zie ik eruit alsof ik humor heb?' prijken op producten van de keten, en hoewel de acteurs van niets wisten, was omroep AVROTROS wel op de hoogte en gaat een deel van de opbrengst gewoon keurig naar de producenten van de serie. Iedereen gelukkig dan?