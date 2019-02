Meghan Markle wilde de geschenken die ze tijdens haar babyshower in New York kreeg nog niet openmaken. Dat zegt Gayle King, de presentatrice van het Amerikaanse programma CBS This Morning en tevens de beste vriendin van Oprah Winfrey.

De hertogin van Sussex wil hiermee wachten totdat ze weer bij haar man, prins Harry, thuis in Londen zou zijn.

"Ze wil de cadeaus samen met hem openmaken, dus ik kan niet onthullen wat iedereen haar gegeven heeft", zei King tegen haar collega's tijdens een uitzending van CBS This Morning. "Ik weet wel dat ik een heel leuk cadeautje voor haar gekocht heb."

Een van de bezigheden tijdens de babyshower was het samenstellen van boeketten bloemen, die werden gedoneerd aan verschillende goede doelen.

"Ik vond dat een heel lief gebaar, dat zegt wel iets over de persoon die Meghan is", aldus King. "Ze is ontzettend aardig, genereus en erg lief. De babyshower was erg leuk en heel intiem, wat voor haar heel prettig was."