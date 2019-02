De erfgenamen van de in 2009 overleden Michael Jackson zetten hun aanklacht tegen HBO door. De zender is de producent van de documentaire Leaving Neverland waarin twee mannen de zanger beschuldigen van seksueel misbruik.

Uit documenten die in handen van The Blast zijn gekomen, blijkt dat de erfgenamen van Jackson naar de rechter zijn gestapt. "Michael Jackson is onschuldig, punt uit", luidt hun verklaring.

Volgens de erven heeft HBO in 1992 een overeenkomst met Jackson gesloten, waarin werd beloofd dat het netwerk "nooit iets zou uitzenden wat de reputatie en het publieke imago van de artiest kan schaden, kleineren of benadelen". Ze maakten deze afspraak, omdat HBO destijds Michael Jackson Live In Concert In Bucharest: The Dangerous Tour maakte en uitzond.

Deze overeenkomst zou door het uitzenden van Leaving Neverland zijn geschonden, menen zij. De schadevergoeding die de erven eisen, is ruim 100 miljoen dollar.

De erfgenamen van de Billie Jean-zanger protesteren tegen het uitzenden van de documentaire sinds de film in première is gegaan op het filmfestival Sundance. Ze noemden de profilering van de artiest een "karaktermoord die je in de roddelbladen zou terugvinden".

In een verklaring laat HBO weten de documentaire ondanks dit protest toch uit te zenden. De zender vertoont de tweedelige reeks op 3 en 4 maart.

Documentaire is hier 8 maart te zien

In de documentaire Leaving Neverland beschuldigen twee mannen de 'King of Pop' van seksueel misbruik. Het tweetal zou in de jaren tachtig met Jackson bevriend zijn geraakt en jarenlang door hem misleid en misbruikt zijn.

In 2003 werd er al eens een inval gedaan bij Neverland, het landgoed van Jackson. Er volgde een rechtszaak naar aanleiding van meldingen over misbruik van een dertienjarige jongen, maar in 2005 werd de popster vrijgesproken van veertien aanklachten tegen hem.

De documentaire Leaving Neverland is op vrijdagavond 8 maart te zien bij NPO3. VPRO voorziet de documentaire over Michael Jackson van een voor- en nabeschouwing die worden geleid door Janine Abbring.