Henny Huisman staat nog midden in het leven, maar heeft al de nodige voorbereidingen voor zijn begrafenis getroffen. De 67-jarige presentator wil graag dat er muziek van Jesus Christ Superstar-hoofdrolspeler Ted Neeley op zijn uitvaart gespeeld wordt.

"Hij is de hoofdrolspeler in zowel de film als de musical Jesus Christ Superstar", zegt Huisman in een interview met NU.nl.

"Hij zingt daarin het prachtige lied Gethsemane. Ik ken hem ook persoonlijk. Niet dat hij op mijn begrafenis komt hoor, want hij is al 75 en gaat misschien wel eerder dan ik."

Volgens de 67-jarige presentator zouden mensen weleens het verkeerde idee bij zijn muziekkeuze kunnen krijgen. "Misschien vragen mensen zich dan af: nu wordt er muziek van Jezus bij Henny gedraaid, wat verbeeldt hij zich wel? Maar dat bedoel ik dus niet."

"In het nummer zingt Jezus voor zijn vader 'Ik sterf, maar laat me niet te lang wachten. Straks durf ik niet meer, want ik ben een mens.' Dat vind ik zo mooi, geweldig. Mijn kinderen weten dat ook gewoon, er ligt een cd'tje klaar."