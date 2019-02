Empire-acteur Jussie Smollett heeft zichzelf donderdag in Chicago aangegeven bij de politie. De acteur zei eerder mishandeld te zijn, maar zou volgens de politie de aanval in scène hebben gezet, wegens "onvrede over zijn salaris".

Eerder die dag werd de 36-jarige Smollett aangehouden op verdenking van een valse aangifte. De politie zegt dat de acteur de aanval in scène heeft gezet, schrijft The Hollywood Reporter. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, na het betalen van een borgsom van 100.000 dollar (ruim 88.000 euro).

De politie van Chicago noemt de actie van de acteur "een schandalige publiciteitsstunt". Smollett zou dit hebben gedaan om een hoger salaris te krijgen.

Volgens de korpschef van de politie heeft de acteur eerst een brief geschreven en deze verzonden naar zijn werkgever om aandacht te krijgen. De inhoud van deze brief is nog niet vrijgegeven.

Acteur betaalde 3.500 dollar om aanval te laten uitvoeren

Toen hij merkte dat dit niets teweeg zou brengen, heeft hij 3.500 dollar (ruim 3.000 euro) betaald om de aanval in scène te zetten. "Dit toont aan dat Empire-acteur Jussie Smollett wilde profiteren van de pijn en woede die racisme teweeg kan brengen, met als doel om hogerop te komen", zegt de korpschef.

Later op donderdag vindt er een zitting plaats waarbij de rechter zal beslissen of Smollett in afwachting van het proces moet worden vrijgelaten.

De acteur krijgt mogelijk een celstraf van een tot drie jaar en een boete die kan oplopen tot 25.000 dollar.

Ook Donald Trump reageerde op het nieuws. "Hoe zit het met de miljoenen mensen die jij hebt beledigd met je racistische en gevaarlijke daden?", vraagt de Amerikaanse president zich af.

Fox Entertainment, de producent van Empire, laat in een reactie hierop weten "de toekomst van Smollett bij de zender te onderzoeken".

Acteur verzon te zijn aangevallen door racisten

De acteur beweerde eerder dat hij eind vorige maand werd aangevallen door twee mannen, die racistische en homofobe opmerkingen zouden hebben gemaakt. Hij stelde ook te zijn geslagen en overgoten met een chemische stof.

Vorige week werden twee figuranten van de serie Empire aangehouden. Kort daarna werden zij alweer vrijgelaten. Geruchten dat de acteur ontslagen zou zijn bij Empire, werden door zender Fox weersproken.