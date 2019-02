Patricia Paay gaat verder in gesprek met de schuldeisers die in december beslag legden op de schadevergoeding die de oud-zangeres van GeenStijl zou krijgen.

Na een zitting in Breda besloten beide partijen twee weken de tijd te willen nemen om te zien of er overeenstemming bereikt kan worden, meldt een Shownieuws-verslaggever donderdag.

Paay zou volgens de huidige eigenaar van administratiekantoor Osuro nog een totaalbedrag van 93.000 euro verschuldigd zijn. Zij ontkent dit overigens.

"Ze vinden gewoon dat ik dat geld terug moet betalen, maar die man heeft het mij geschonken", legt ze uit aan RTL Boulevard. "Ik heb hem ook speciaal meegenomen zodat je ziet dat ik nog steeds heel erg bevriend ben en dat je ziet dat jij achter mij staat."

Maar door dat verschuldigde bedrag zou de oud-zangeres geen aanspraak mogen maken op de schadevergoeding van 30.000 euro vanwege haar uitgelekte seksvideo.

De zaak werd echter ingewikkelder doordat Osuro van eigenaar is gewisseld. De vorige bestuurder van het administratiekantoor, Rob Rijsbergen, is bevriend met Paay en zou haar hebben bijgestaan in haar zaken rond de plasseksvideo. Tijdens de zitting van donderdag zat hij bij het kamp van Paay. Rijsbergens zoon is sinds 2017 eigenaar van Osuro en is een schuldeiser.

Leningen of schenkingen

Tijdens de zitting werd gesproken over een vermeende lening van 12.000 euro. Paay zou dat bedrag volgens de advocaat van Osuro hebben geleend voor een auto. Zelf stelde de oud-zangeres dat het om een cadeau van Rijsbergen sr. ging.

Verder werden facturen van Paay gericht aan Osuro in twijfel getrokken. Paay legde uit dat Rijsbergen haar als bekende Nederlander uitnodigde om mee te gaan naar zakelijke evenementen. Daarnaast zou Rijsbergen haar persoonlijk toestemming hebben gegeven om gebruik te maken van zijn advocaten en boekhouders.

Paay liet verder weten niets te maken te hebben met de huidige eigenaar van Osuro. Ze zou het idee hebben dat ze in een "ordinaire familieruzie" terecht is gekomen. Vader en zoon zouden met elkaar in gesprek moeten gaan, stelden Paay en haar advocaat.

Eerder deze maand werd bekend dat Michel V., die de seksvideo verspreidde via Twitter, niet akkoord gaat met het transactieaanbod dat het OM had gedaan. Website GeenStijl, die eveneens werd veroordeeld voor het verspreiden van de video, ging wel akkoord met het voorstel en zal een geldboete betalen.

In juli 2018 won Paay een rechtszaak tegen GeenStijl en twitteraar Eendevanger, die haar seksfilmpje online hadden gezet. Paay eiste 450.000 euro vanwege geleden materiële en immateriële schade. De rechter bepaalde uiteindelijk dat het totaalbedrag 420.000 euro lager moet liggen.