Ronnie Flex heeft zijn hand gebroken. De 26-jarige rapper heeft niet laten weten hoe dit is gebeurd.

De vriend van Famke Louise maakte het nieuws woensdag op Twitter bekend. "Hand gebroken. Eerste wat ik dacht is: FIFA... ", schrijft Ronell Langston Plasschaert.

Of de blessure van Ronnie Flex de komende tijd eventuele optredens in de weg zal staan, is nog niet bekend.

Op 1 maart staat de rapper in De Oosterpoort in Groningen en een week later in TivoliVredenburg in Utrecht.