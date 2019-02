Fotograaf Erwin Olaf heeft de vergevorderde plannen voor zijn speelfilmdebuut stop moeten zetten. Lichamelijke klachten dwongen hem om de verfilming van Arthur Japins Een schitterend gebrek aan zich voorbij te laten gaan.

In een interview met Vrij Nederland vertelt de fotograaf dat hij van zijn gesteldheid schrok tijdens een shoot in de hitte van het Amerikaanse Palm Springs. "Boven de 1.500 meter begint het voor mij snel kritiek te worden, vanwege mijn longemfyseem. Ik werd onwel en vermoedde het begin van een hartaanval."

De stressvolle periode in de Verenigde Staten viel samen met het overlijden van Olafs moeder. De fotograaf moest snijden in de geplande werkdagen met zijn team, om op tijd terug te zijn voor de begrafenis.

De plannen voor Olafs eerste speelfilm Een schitterend gebrek, die er al jaren lagen, waren intussen in een vergevorderd stadium. "Ik werd daar steeds ongeruster over omdat een week fotograferen met zo'n team al nauwelijks lukte", vertelt de fotograaf. "Hoe moest het dan met een filmproductie van drie maanden?"

Op weg naar het vliegveld om de begrafenis van zijn moeder bij te wonen, besloot Olaf zijn project definitief af te blazen.

Producent is in gesprek met nieuwe regisseur

Producent Maarten Swart van Kaap Holland Film laat in een reactie aan NU.nl weten dat de geplande filmopnames van volgend jaar blijven staan. "Het is heel erg spijtig voor Erwin dat hij de film niet als regisseur op de set kan afmaken. We hebben samen zeven jaar aan de ontwikkeling van de film gewerkt, dus het is en blijft ook altijd zijn film."

"Gelukkig blijft Erwin nauw betrokken. We zijn op dit moment in gesprek met een andere regisseur die zijn taken kan overnemen en hebben er alle vertrouwen in dat we het prachtige scenario van Arthur Japin naar een groot internationaal publiek kunnen brengen."

Swart vertelt dat er momenteel een internationale, Engelstalige cast wordt samengesteld. Een schitterend gebrek wordt gedraaid in Nederland, Italië en België.

'Illusie dat je oneindig leeft is voorbij'

Olaf heeft aangegeven dat hij nog niet gaat stoppen met werken. Wel realiseert hij zich dat het steeds zwaarder zal worden. "I ain't seen nothing yet, dat lichaam van mij gaat meer lijden. Je kunt wel zoveel willen, maar de illusie dat je oneindig leeft is voorbij. Ik weet nu dat ik me moet gaan voorbereiden."

Olaf is met name beroemd geworden door zijn fotografie, die onder meer werd geëxposeerd in het Stedelijk Museum Amsterdam en het Museum of Contemporary Canadian Art in Toronto. Een speelfilm regisseerde hij nog nooit, maar hij maakte wel korte films, zoals het kunstzinnige La tristesse riche in 2010.