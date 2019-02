Hind Laroussi werkt sinds een paar jaar keihard aan een carrière in de Verenigde Staten. Hoewel ze het heel zwaar heeft, zijn er ook positieve kanten; zo vierde ze Kerstmis met de familie van Sylvester Stallone.

"Ik kom op veel leuke feestjes, ook bij sterren thuis. Zo heb ik Kerst gevierd bij de familie Stallone", aldus de 34-jarige Laroussi in gesprek met Grazia.

"Ik ben goed bevriend met Frank Stallone, de broer van Sylvester, die ook zingt. Hij is een heel nuchter iemand met wie ik goed kan praten. Er was een buffet en een borrel, Arnold Schwarzenegger was er ook en ik heb nog met Al Pacino gepraat, dat was heel bijzonder."

De zangeres, die in het eerste seizoen van Idols derde werd, werd door het Amerikaanse muziektijdschrift Billboard benoemd tot Break Out Artist en werkt samen met producenten van gevestigde artiesten aan haar carrière in de Verenigde Staten.

Zeker het eerste jaar was zwaar, vertelt de zangeres. Inmiddels heeft ze echter goede vrienden waar ze op kan bouwen. De Kerstavond met de familie Stallone eindigde in een karaokebioscoop. "Hartstikke leuk, natuurlijk. Dat is óók L.A., het leven is keihard, maar tegelijkertijd heel glamorous."