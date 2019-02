Herman den Blijker had in zijn jonge jaren niet verwacht dat hij de dertig zou passeren. De chef-kok hield er jarenlang een ongezonde levensstijl op na.

In een interview met Nieuwe Revu vertelt de zestigjarige Den Blijker dat hij alles uit zijn jonge jaren haalde. "Reizen, snoepen, geld opgemaakt... Dan had ik het in ieder geval allemaal meegemaakt."

"Drugs dan weer niet, als ik die neem, ben ik bang dat ik het lekker ga vinden. Ik ga liever een keer goed op mijn bek dan dat ik dat spul aanraak. Had ik die discipline maar met eten gehad, dan was ik nu geen 126 kilo geweest."

Den Blijker geeft toe dat hij op een destructief spoor zat. "Ook omdat ik tegelijkertijd zo veel werkuren maakte. Op mijn toppunt was ik een soort neanderthaler van 155 kilo die eigenlijk al lang dood had moeten zijn. Alles wat ik er nu nog probeer af te krijgen, is een soort race tegen de klok."

Kok sport nu zes dagen per week

Eten is volgens Den Blijker een gekke verslaving waar zijn lichaam "maar om blijft vragen". "Maar ik ben begin dit jaar weer begonnen met zes dagen per week sporten. Elke dag op dezelfde tijd om structuur op te bouwen, met als bijkomend voordeel dat het eten ook anders gaat smaken als je waardes en vetpercentage zakken."

"Bovendien maakt het me helder van geest, positiever en geduldiger. Ik ben nu zestig en als ik die kleine van mij dertig wil zien worden, moet ik zelf een jaar of 85 gaan halen. Dat is lastig zat, maar ik ga er wel voor."