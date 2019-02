Hans Klok is dinsdag onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De illusionist kreeg het lintje uitgereikt door Elbert Roest, burgemeester van de gemeente Bloemendaal.

"Ik ben er onwijs trots op en had het niet verwacht", vertelt Klok aan NH Nieuws. "Ik ben helemaal niet voorbereid. Het is een grote verrassing en ik ben zeer vereerd." Klok ontving de onderscheiding wegens zijn vrijwilligerswerk bij goede doelen en zijn culturele bijdrage aan Nederland.

Meerdere bekende vrienden van Klok waren aanwezig bij de uitreiking, onder wie Gerard Joling, Karin Bloemen en Jacques d'Ancona.

De 49-jarige illusionist, die nu nog in Bloemendaal woont, krijgt de onderscheiding vlak voor zijn vertrek naar Las Vegas. Daar zal hij vanaf 3 juni zes dagen per week optreden op de Strip. Hij zal per dag twee keer optreden.

Het is niet de eerste keer dat Klok zijn geluk beproeft in de Verenigde Staten. In 2007 stond hij ook al met een show in Las Vegas. Dit deed hij samen met Pamela Anderson. De show werd na verloop van tijd echter gecanceld vanwege de hoge kosten.