Gwyneth Paltrow, die eerder vertelde seksueel lastig gevallen te zijn door de van misbruik beschuldigde filmproducent Harvey Weinstein, heeft nog meer nare ervaringen met hem. De actrice vertelt dat ze regelmatig ruzie met de producent had.

"Hij was een pestkop", vertelt Paltrow in gesprek met Variety. "Ik vond het nooit lastig om tegen hem in te gaan, ik was niet bang voor hem. Ik was voor het publiek het gezicht van Miramax (de filmmaatschappij die deel uitmaakte van The Weinstein Company, red.) en vond dat het mijn taak was om voor mezelf op te komen."

De actrice en de producent hadden volgens Paltrow regelmatig ruzie met elkaar. "Hij was een heel moeilijke baas en we hadden een beladen relatie. Daardoor belandden we in langslepende confrontaties."

Actrice kreeg geen geld na kassucces

Zo weigerde Weinstein Paltrow na het succes van Emma, waarin de actrice de hoofdrol speelde, geld te geven toen de film een kassucces bleek. Ze bleef dit geld opeisen, totdat hij het uiteindelijk betaalde.

"Ik weet nog dat ik een juridische brief kreeg waarin stond: 'Dit is geen erkenning dat we jou dit geld schuldig zijn, maar hierbij krijg je een cheque.'"

Ook lag Paltrow met Weinstein overhoop, omdat hij de Amerikaan Ben Affleck had gekozen voor de mannelijke hoofdrol in Shakespeare in Love. Dit had hij besloten nadat Good Will Hunting (de doorbraak van Affleck) een groot succes was geworden.

Joseph Fiennes, die uiteindelijk de rol van de Britse Shakespeare speelde, had al auditie gedaan, maar Weinstein wilde toch liever Affleck in de romantische comedy zien. "Ik zei tegen hem: 'Dat kan niet. Die rol moet gespeeld worden door een Brit.'" Weinstein ging uiteindelijk overstag.

De woordvoerder van Weinstein heeft op deze uitspraken gereageerd. "De enige gegadigden voor deze rol waren Russell Crowe en Ethan Hawke, niemand anders", zo staat in de verklaring die namens de voormalig producent is verstuurd.

Paltrow gedwongen een massage te geven

Het incident waarbij Paltrow door Weinstein werd lastiggevallen, vond plaats vlak nadat de toentertijd 22-jarige actrice een contract had getekend bij The Weinstein Company voor een hoofdrol in de films Emma en Shakespeare in Love.

Weinstein zou Paltrow hebben proberen te dwingen hem een massage te geven toen ze samen in een hotelkamer waren. Hij wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van misbruik, variërend van seksuele intimidatie tot verkrachting. De oud-topman van The Weinstein Company ontkent alles.

De zaak die tegen hem wordt aangespannen, is uitgesteld met een maand, zo werd dinsdag bekend. De behandeling van de zaak start op 3 juni 2019.