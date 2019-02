Ozzy Osbourne (70), die eerder in het ziekenhuis werd opgenomen met ernstige complicaties in zijn luchtwegen, kan voorlopig nog niet optreden.

Op advies van de dokter moet hij de komende zes weken herstellen en dat heeft tot gevolg dat zijn optredens in maart niet doorgaan, meldt zijn vrouw en manager Sharon Osbourne dinsdag op Twitter.

"Ozzy heeft onlangs een longontsteking gekregen en wat tijd doorgebracht in het ziekenhuis. Het ergste is voorbij", aldus Osbournes echtgenote. "Zijn dokters hebben hem geadviseerd de komende zes weken thuis hiervan te herstellen."

De artiest zou in maart enkele shows geven in Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. Deze optredens zijn nu geannuleerd. Het eerstvolgende optreden van Osbourne staat nu gepland op 24 mei in Oklahoma op het Rocklahoma Festival.

Ozzy Osbourne werd begin deze maand opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door een hardnekkige griep. De rockster was vorige maand genoodzaakt zijn Europese tournee te staken, nadat hij een luchtweginfectie kreeg die eveneens door de griep veroorzaakt werd. Er stond geen concert gepland in Nederland.

Artsen waarschuwden toen dat dit kon verergeren en tot longontsteking kon leiden. Toen dit gebeurde, is de zanger opgenomen op de intensive care.