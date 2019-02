De veroordeling van Giel Beelen wegens rijden onder invloed is definitief. Dat heeft de Hoge Raad in Den Haag dinsdag bepaald.

Beelen werd door de rechtbank in 2017 veroordeeld tot een boete van 750 euro en een rijontzegging van zes maanden, waarvan vijf voorwaardelijk.

De radio-dj ging in beroep tegen de straf. Volgens hemzelf was dit om praktische redenen, zodat hij voorlopig gewoon auto kon blijven rijden. Het hof verklaarde Beelen niet-ontvankelijk in de zaak, omdat die reden niet als bezwaar kan worden aangemerkt tegen het vonnis.

Beelen ging daarop in cassatie bij de Hoge Raad. Die bepaalde dat de straf van de rechtbank gewoon blijft staan.

'Ik moet op de blaren zitten'

"Ik ben nooit het goede voorbeeld geweest, maar dit is slecht", twitterde Beelen destijds over het voorval. "Met alcohol op achter het stuur. Dom! Nu op de blaren zitten zoals het hoort."

De Veronica-presentator kreeg in het verleden meerdere rijverboden wegens te hard rijden. In 2007 moest hij een werkstraf uitvoeren omdat hij ondanks zo'n verbod toch achter het stuur was gekropen.