Sylvie Meis heeft een schikking getroffen met ProSieben. De presentatrice had de Duitse zender aangeklaagd nadat haar voormalige hartsvriendin Sabia Boulahrouz in de realityserie Global Gladiators had gesuggereerd dat Meis loog over de borstkanker die ze in 2009 had.

Als onderdeel van de schikking heeft ProSieben een bedrag overgemaakt naar DKMS, een stichting die zich inzet voor mensen met kanker.

"Ik zou het gepast hebben gevonden als mevrouw Boulahrouz haar excuses zou hebben aangeboden", schrijft Meis op Instagram.

"Maar ze heeft aan de rechter beloofd dat ze nooit meer dergelijke uitspraken over dit onderwerp, die mij en vele andere vrouwen kwetsen, zal doen."

'Sommige mensen verzinnen een ziekte om er beter van te worden'

Boulahrouz zei vorig jaar in Global Gladiators dat "sommige mensen zo ver gaan dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden". Eerder schreef ze op Instagram dat ze nooit iemand gekend heeft met kanker, terwijl zij en Meis in het verleden goede vriendinnen waren.

Nadat het huwelijk van Meis en Rafael van der Vaart in 2013 op de klippen was gelopen, kreeg Boulahrouz een relatie met de voetballer. Meis en Boulahrouz hebben sindsdien amper nog contact.